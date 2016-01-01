انتصار السيسي تلتقي «صوفيا»: تجربة استثنائية جديدة

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صورة الخبر: السيدة انتصار السيسي وروبوت صوفيا
السيدة انتصار السيسي وروبوت صوفيا



أعلنت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ترحيبها بالروبوت صوفيا، التي تحضر منتدى شباب العالم، مشيرًا إلى أنها «تجربة استثنائية جديدة، مقابلة صوفيا والتحدث معها والاستماع إلى ردودها الذكية».

وتابعت قرينة السيسي، في حسابها على «فيس بوك»: «إذ أحببت قدراتها على محاكاة القدرات الذهنية للإنسان والتي تمثل نقطة تحول في العلاقة بين الإنسان والروبوت وبداية حقيقية لعصر جديد للإنسانية»، مختتمة: «مرحبا بكِ صوفيا في مصر».

المصدر: almasryalyoum

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