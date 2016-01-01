السيسي: التدخل يؤدي لخراب الدول | ندعم الجيش الوطني الليبي ولن نتخلى عنه

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشكلة المنطقة خلال العشر سنوات الأخيرة تتمثل في التدخل في شئون الدول وهو ما أدى لعدم الاستقرار كما حدث في ليبيا وسوريا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية أن التدخل يؤدى لخراب الدول ، مشددا على أن ليبيا يتضح الدول التي تتدخل وهذا ما اخر الاتفاق الليبيين خلال الفترة الماضية وتجاوز المرحلة الصعبة.

وأشار الرئيس السيسي الي أن الأوضاع في السودان تسير بشكل جيد، مشددا علي أن مطالب المواطنين في السودان ستتخذ وقتا لتحقيقها، مشيرا إلي أن مصر ترفض التدخل في شئون الدول والسودان وليبيا أمن قومي لمصر ومصر تدعم الجيش الوطني الليبي ولن نتخلى عنه حيث ثوابتنا واضحة تجاه ليبيا والسودان وسوريا وتتمثل في الحفاظ على وحدة الأراضي.

وأوضح الرئيس أن ليبيا والسودان أمن قومي مباشر لـ مصر.

المصدر: elbalad

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