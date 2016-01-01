دوري أبطال أوروبا
أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم، الإثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، داخل مدينة نيون السويسرية عن مواجهات مثيرة في دور الـ16 من البطولة.
وشهدت القرعة صدامًا قويًا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، كما حملت مواجهة نارية بين أتلتيكو مدريد وليفربول.
وجاءت نتيجة قرعة دور الـ16 كالآتي:-
(بوروسيا دورتموند X باريس سان جيرمان) - (ريال مدريد X مانشستر سيتي) -
(أتالانتا X فالنسيا) - (أتلتيكو مدريد X ليفربول) -( تشيلسي X بايرن ميونخ) - (ليون X يوفنتوس) - (توتنهام X لايبزيج) - (نابولي X برشلونة).
وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 كالتالي:-
بوروسيا دورتموند X باريس سان جيرمان
يحل فريق سان جيرمان ضيفًا على دورتموند في "سيجنال إدونا بارك" يوم 18 فبراير، على أن تقام العودة يوم 26 بملعب "حديقة الأمراء" 11 مارس.
ريال مدريد X مانشستر سيتي
يستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، يوم 26 فبراير على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بينما تقام العودة في إنجلترا يوم 17 مارس بملعب "الاتحاد".
أتالانتا X فالنسيا
يحل فريق فالنسيا ضيف على أتالانتا يوم 19 فبراير 2020 بملعب "سان سيرو"، لى أن تقام العودة يوم 10 مارس بملعب "ميستايا" معقل خفافيش إسبانيا.
أتلتيكو مدريد X ليفربول
يخوض ليفربول مهمة صعبة، عندما يحل ضيفًا على نظيره أتلتيكو مدريد، في "ميتروبوليتانو" يوم 18 فبراير، على أن تقام العودة في أنفيلد يوم 11 مارس.
تشيلسي X بايرن ميونخ
يستقبل تشيلسي نظيره بايرن ميونخ يوم 25 فبراير المقبل بملعب "ستامفورد بريدج"، وستقام العودة يوم 18 مارس في "أليامز آرينا".
ليون X يوفنتوس
يحل يوفنتوس ضيفا على ليون، بـ "جروباما ستاديوم" يوم 26 فبراير المقبل، بينما تقام العودة يوم 17 مارس بـ "أليانز ستاديوم".
توتنهام X لايبزيج
يستضيف توتنهام نظيره لايبزيج يوم 19 فبراير المقبل على استاد توتنهام، على أن تقام العودة يوم 10 مارس باستاد "ريد بول آرينا".
نابولي X برشلونة
يحل برشلونة ضيفًا على نظيره نابولي يوم 25 فبراير، بملعب "سان باولو"، على أن تقام العودة يوم 18 مارس بـ"كامب نو".
التعليقات على مواعيد مباريات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا
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