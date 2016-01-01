صور..احتجاجات الهند تتحول إلى حرب شوارع والمتظاهرين يضرمون النار بالسيارات



احتجاجات الهند احتجاجات الهند



أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع واستخدمت العصى الكهربائية لتفريق آلاف المتظاهرين، الذين كانوا يضرمون النيران فى مركبات فى نيودلهى، الأحد فى حين استمرت الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد لليوم السادس على التوالى فى أنحاء البلاد.



وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، إن القانون الجديد سيحمى أقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين من المحاكمة فى بنجلادش وباكستان وأفغانستان ويفتح لهم طريقا للحصول على الجنسية الهندية، غير أن المنتقدين للقانون يقولون إنه لم يشمل المسلمين مما يقوض الأسس العلمانية للهند.



وأضرم محتجون، منهم سكان وطلبة إحدى الجامعة، النيران فى عدد من الحافلات والسيارات ودراجتين ناريتين فى جنوب دلهى الأحد، وقال شاهد من رويترز إن الشرطة استخدمت العصى الكهربائية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.











