الروبوت صوفيا تتحدث عن علاقتها بالبشر فى منتدى شباب العام.. فيديو



الروبوت صوفيا الروبوت صوفيا

قالت الروبوت صوفيا، إنها متحمسة للغاية بوجودها فى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، موضحة أنها ستتحدث عن العلاقة بين البشر والروبوت.



وأضافت الروبوت صوفيا، خلال كلمتها بـ فعاليات جلسة الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنها روبوت صنعت لكى تعمل كسفير اجتماعي آلى بشرى، وأنها سافرت إلى 65 دولة، وتعلمت من البشر وأظهرت لهم كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد على تحسين مستوى حياتهم.



وأشارت الروبوت صوفيا، إلى أنها قامت بذلك وعمرها ثلاث سنوات، وأكدت أنها تعلم الكثير من الخبراء الموجودين فى منتدى الشباب العالم.

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وأوضحت، الروبوت صوفيا أن البشر والإنسان الآلي يكملان بعضهما بعضا ولا يوجد لنا هدف بدون البشر.