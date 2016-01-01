يبدأ اليوم الإثنين، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها الخميس المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.
وقرر الجهاز الفني استئناف التدريبات اليوم، عقب خوض مباراة حرس الحدود أمس الأحد بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الإسماعيلي المرتقبة.
وحقق النادي الأهلي، فوزا صعبا على نظيرة حرس الحدود، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري، سجله عمرو السولية.
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التعليقات على الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي دون راحة
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