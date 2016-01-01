أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موعد انطلاق بث قناة النادى الجديدة خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بها.
وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية له أن 1 يناير المقبل سيشهد افتتاح قناة الزمالك بشكل رسمي مشيرا إلى أنها ستضم كوكبة من ألمع النجوم لتقديم خدمة إعلامية تليق بالمشاهد الزملكاوى.
وينتظر عشاق القلعة البيضاء انطلاق قناة الزمالك والتى ستكون المنبر الأساسى والرسمي لكافة أخبار النادي الأبيض.
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التعليقات على آخر كلام .. مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك
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