آخر كلام .. مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك

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صورة الخبر: قناة الزمالك
قناة الزمالك


أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موعد انطلاق بث قناة النادى الجديدة خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بها.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية له أن 1 يناير المقبل سيشهد افتتاح قناة الزمالك بشكل رسمي مشيرا إلى أنها ستضم كوكبة من ألمع النجوم لتقديم خدمة إعلامية تليق بالمشاهد الزملكاوى.

وينتظر عشاق القلعة البيضاء انطلاق قناة الزمالك والتى ستكون المنبر الأساسى والرسمي لكافة أخبار النادي الأبيض.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مواجهة قوية عندما يلعب اليوم أمام طلائع الجيش بملعب السويس فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وتعد مباراة طلائع الجيش والزمالك واحدة من أقوى المباريات فى الدوري المصري فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين.

المصدر: elbalad

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