قررت الهند قطع الإنترنت في عدد من المناطق بعد احتجاجات ضد قانون جديد مثير للجدل يحمي أقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين من المحاكمة في ثلاث دول مجاورة ويفتح لهم طريقا للحصول على الجنسية الهندية، غير أن المنتقدين للقانون يقولون إنه لم يشمل المسلمين مما يقوض الأسس العلمانية للهند.
ومن المقرر قطع الإنترنت على ولاية أوتر براديش، والبنغال الغربية، وولاية آسام، ودلهي، حيث تتواصل هذه الاحتجاجات والاشتباكات بين الشرطة والرافضين لهذا القانون.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان، الأربعاء الماضي، للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير النظاميين القادمين من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014، بشرط ألا يكونوا مسلمين.
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التعليقات على بسبب المسلمين.. الهند تقرر قطع الإنترنت
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