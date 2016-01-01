وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، لـ جلسة الذكاء الإصطناعى والبشر: من المتحكم، وذلك أولى جلسات اليوم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.
وتتضمن جلسات اليوم فى المنتدى:
الذكاء الإصطناعي والبشر: من المتحكم
آفاق التنمية المستدامة بأفريقيا: فرص وتحديات
والمرأة والحق فى التنمية
التحديات التى تواجه العمل الإبداعى فى عصر التكنولوجيا الرقمية
دور الفنون فى التعامل مع القضايا الإنسانية
مناقشات ريادة الأعمال المبتكرة
مكافحة خطاب التطرف والكراهية
تنمية رأس المال البشرى
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التعليقات على لحظة وصول الرئيس السيسي لجلسة منتدى شباب العالم.. فيديو
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