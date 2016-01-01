لحظة وصول الرئيس السيسي لجلسة منتدى شباب العالم.. فيديو



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، لـ جلسة الذكاء الإصطناعى والبشر: من المتحكم، وذلك أولى جلسات اليوم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.



وتتضمن جلسات اليوم فى المنتدى:



الذكاء الإصطناعي والبشر: من المتحكم

آفاق التنمية المستدامة بأفريقيا: فرص وتحديات

والمرأة والحق فى التنمية

التحديات التى تواجه العمل الإبداعى فى عصر التكنولوجيا الرقمية

دور الفنون فى التعامل مع القضايا الإنسانية

مناقشات ريادة الأعمال المبتكرة

مكافحة خطاب التطرف والكراهية

تنمية رأس المال البشرى

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منتدى شباب العالم، حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.