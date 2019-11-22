أصدر البنك المركزي كتابا دوريا بشأن العملاء المتعثرين بالبنوك والذي تضمن أن تسري المبادرة على الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنها إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه، على أن يبدأ سريان المبادرة اعتبارا من ديسمبر الجاري وحتى 30 يونيو 2020.
وقال المركزي إنه في حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 30 يونيو 2020 بالسداد النقدي لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يتم الحذف من القائمة السلبية لدى البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني أي سكور، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص تلك المديونية والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم وتحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
وأوضح المركزي أنه يتم تجديد الإعفاء من المديونية وفقا لما تقرره إدارة كل بنك على حدة في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.
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التعليقات على "المركزي" يصدر تعليمات بشأن "المتعثرين".. والبنوك تبدأ التطبيق
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