تراجع أسعار النفط مع تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تراجع أسعار النفط مع تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة

صورة الخبر: تراجع أسعار النفط مع تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة
تراجع أسعار النفط مع تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، عن أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي، مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين المتوقع أن يعزز التدفقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة عشرة سنتات بما يعادل 0.2 % إلى 65.12 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب

تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.2 % أيضا إلى 59.97 دولار للبرميل.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس، ”يبدو أن الأسعار في السوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة المرحلة 1، ولذا سنحتاج إلى أخبار جديدة إذا كان لنا أن نخترق مستوى المقاومة (الفني) الماثل أمامنا.“

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تراجع أسعار النفط مع تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48234

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager