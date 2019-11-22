تراجع أسعار النفط مع تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، عن أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي، مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين المتوقع أن يعزز التدفقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة عشرة سنتات بما يعادل 0.2 % إلى 65.12 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب
تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.2 % أيضا إلى 59.97 دولار للبرميل.
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