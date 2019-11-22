

أسعار الحديد في الأسواق اليوم الإثنين أسعار الحديد في الأسواق اليوم الإثنين

سجَّلت أسعار الحديد في الأسواق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم، الأثنين16ديسمبر2019، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية، والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي في سعر الطن.







وسجَّل سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيهًا، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيهًا، وحديد عطية 10 آلاف

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و200 جنيه.وسجَّل سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيه، وحديد المراكبي 10 آلاف و 100جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجَّل 10 آلاف و200 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن.كانت الأسواق شهدت بداية من منتصف الشهر الماضي زيادات متدرجة في الأسعارمدفوعة بزيادات أسعار البليت والخردة بالبورصات العالمية، حيث ارتفعت أسعار البليت من 360 و365 دولارًا للطن إلى 420 و430 دولارًا للطن "سي آند إف"، بزيادة قدرها 60 دولارًا، فيما زادت أسعار الخردة من 220 و225 دولارًا للطن إلى 285 و290 دولارًا للطن، بزيادة قدرها 70 دولارًا في الطن.يذكر أن أوكرانيا هي أكبر الدول المصدرة لخام البيلت، فيما تعد دول أوروبا وأمريكا والصين، هي أكبر الدول المصدرة للخردة على مستوى العالم.