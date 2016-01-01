

"مبشرة جبن".. كمبيوتر أبل الجديد بـ50 ألف دولار "مبشرة جبن".. كمبيوتر أبل الجديد بـ50 ألف دولار

تصدر كمبيوتر أبل المكتبي الجديد العناوين قبل أيام، بسبب السعر "المهول" الذي ينبغي دفعه من أجل الحصول، لكنه أثار السخرية أيضا بسبب شكله المبتكر الذي يدفع البعض لاستخدامه بطريقة أخرى.



ويبدأ سعر كمبيوتر أبل "ماك برو" الجديد بـ6 آلاف دولار، ولكنه قد يتجاوز، مع الشاشة المبتكرة، 50 ألف دولار، إذا ما أضفت له جميع الميزات المميزة المتاحة، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".



ومع ارتفاع سعره الذي قد يصل لسعر سيارات حديثة، أثار شكله سخرية كبيرة، بسبب تشابهه مع مبشرة الجبن.

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ووصل الأمر لأحد المدونين على موقع يوتيوب، لتجربة الحاسوب في تقطيع شرائح الجبن، وهو الأمر الذي فشل فيه الغطاء الخارجي للكمبيوتر، الذي يشبه كثيرا المبشرة.واستخدمت أبل غطاء بثقوب كثيرة مثل المبشرة، في الجانب الخلفي للشاشة، ولغطاء وحدة المعالجة المركزية، بهدف توفير نظام تهوية معقد للكمبيوتر أثناء العمل.وتبلغ قيمة جهاز "ماك برو" الجديد 6 آلاف دولار، من دون أي إضافات جانبية، بمعالج "كور 8" ومساحة ذاكرة تصل إلى 32 جيجابايت، ومساحة تخزين 256 جيجابايت.أما إذا أردت النسخة "المثالية" من الكمبيوتر الخارق، فستضطر لإنفاق 52 ألف دولار، من أجل الحصول على معالج "28 كور"، وذاكرة 1.5 تيرابايت، ومساحة تخزين 4 تيرابايت.