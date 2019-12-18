فواكه تخفف من تناول أكل الحلوى

آخر الأخباراخبار منوعة › فواكه تخفف من تناول أكل الحلوى

صورة الخبر: فواكه تخفف من تناول أكل الحلوى
فواكه تخفف من تناول أكل الحلوى

السكريات والحلوى نقطة الضعف لدى كثيرين ممن يرغبون في التخسيس واستعادة الرشاقة. فبحسب ما كشفته الدراسات، يؤثّر تناول السكريات على خلايا الدماغ بالطريقة نفسها التي يؤثر بها الهيروين، مع فارق تأثير الجرعة أو الكمية، لكن تظل الآلية واحدة، ويظل اشتهاء الحلويات يتجدد. لتتغلّب على ذلك يمكنك الاعتماد على أكل فواكه معينة لكبح هذه الرغبة التي تتشابه مع الإدمان.
ويتسلل السكر إلى الأطعمة والمشروبات بشكل كبير بسبب المأكولات المصنّعة والمشروبات الغازية والعصائر. فعبوة الصودا تحتوي على أكثر من 20 جرامًا من السكر، بينما تفيد التوصيات بأن الحد الأقصى الصحي للمرأة من السكر 24 جرامًا في اليوم، والرجل 36 غرامًا.
فواكه تخفّف الرغبة في الحلوى:
البرتقال.
الجريب فروت.
الخوخ (البرقوق).
البطيخ.
الأفوكادو.
الكيوي.
الدرّاق.
التوت.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فواكه تخفف من تناول أكل الحلوى

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45823

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager