بياض ناصع.. بدائل الكلور بمواد طبيعية بدون مخاطر

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بدائل الكلور


يعد الكلور إحدى المنظفات التي لا يمكن ان نستغني عنه في تنظيف الملابس البيضاء وبالرغم من أهميته إلا أنه له مخاطر عديدة
ولذلك تداول مستخدمو الفيسبوك طريقة بديلة لكلور لتفادي مخاطرها وذلك بالمواد الطبيعية تعرف على الطريقة.

قومي بخلط ملعقتين من الباكينج صودا مع البوراكس و ربع ليمونة و قشرة برتقال مبشور واستخدمي السائل في التنظيف ( تنظيف الاحواض و الحمامات والأرض .

عصير الليمون : ربع كوب من عصير الليمون مع عشرة أكواب ماء و كوب ماء الاوكسجين و ضعيه مع الملابس عند الغسيل لو كنت تستخدمين الغسالة العادية .

الخل الأبيض مع قشر البرتقال : اتركيهم في برطمان محكم الغلق لمدة أسبوع من ثم ابدئي بالغسيل والتنظيف بهم .

المصدر: elbalad

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