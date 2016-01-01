لـ حياة زوجية سعيدة.. 7 نصائح رائعة للحد من الغيرة بين الزوجين

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لـ حياة زوجية سعيدة


تعتبر الغيرة هي علامة واضحة وصريحة للحب بين الشريكين، لكن في بعض الأحيان قد تصبح الغيرة سبب رئيسي في انهيار المنزل، لذلك إذا كنت من ضمن هؤلاء الذين لا يتحكمون بغيرتهم، عليك اتباع تلك النصائح من موقع " power of positivity" لتحظى بـ حياة زوجية سعيدة .

• نصائح للحد من الغيرة بين المتزوجين :-

- عزل مشاعرك عن سبب الغيرة وقت النقاش .
- الابتعاد عن سوء الظن .
- فتح خطوط للاتصال مع الشريك بحب ومودة.
- محاولة الإكثار من التسامح.
- الابتعاد عن التفكير بطرق سلبية.
- الإكثار من الأفكار الإيجابية.
- محاولة اكتساب مزيد من الثقة فى النفس أكثر.

المصدر: موقع " power of positivity"

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