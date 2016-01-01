أبرزها الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل 12 جلسة بمنتدى شباب العالم الاثنين
يشهد اليوم الاثنين، استمرار فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يشارك فيه أكثر من 7 آلاف شباب من مختلف دول العالم.
وتضم الفعاليات اليوم الاثنين الجلسات الآتية..
1 ـ الذكاء الاصطناعى والبشر.. من المتحكم؟
2 ـ أفاق التنمية المستدامة في أفريقيا.. فرص وتحديات
3 ـ مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي
4 ـ تنمية رأس المال البشري.. الفرص والتحديات
5 ـ "المرأة والحق في التنمية"
6 ـ التحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية
7 ـ "BLOCK CHAIN" تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة
8 ـ دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية
9 ـ جلسة عن "كيف تبقى آمنًا في العالم الرقمي؟"
10 ـ التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط
11 ـ دول المتوسط حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك
12 ـ نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط
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