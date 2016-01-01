

أبرزها الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل 12 جلسة بمنتدى شباب العالم الاثنين أبرزها الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل 12 جلسة بمنتدى شباب العالم الاثنين

يشهد اليوم الاثنين، استمرار فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يشارك فيه أكثر من 7 آلاف شباب من مختلف دول العالم.



وتضم الفعاليات اليوم الاثنين الجلسات الآتية..



1 ـ الذكاء الاصطناعى والبشر.. من المتحكم؟

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2 ـ أفاق التنمية المستدامة في أفريقيا.. فرص وتحديات3 ـ مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي4 ـ تنمية رأس المال البشري.. الفرص والتحديات5 ـ "المرأة والحق في التنمية"6 ـ التحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية7 ـ "BLOCK CHAIN" تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة8 ـ دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية9 ـ جلسة عن "كيف تبقى آمنًا في العالم الرقمي؟"10 ـ التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط11 ـ دول المتوسط حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك12 ـ نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط