انتبه.. نصائح رائعة تضمن نجاح العلاقة العاطفية

هناك العديد من العلاقات العاطفية التي قد تبدو في بداية الأمر بأنها رائعة، لكن لسوء الحظ تفشل، وهذا يعود إلى بعض المشاكل التي يغفل عنها الكثير ، قدم موقع " power of positivity " مجموعة نصائح تضمن نجاح العلاقة العاطفية .
- التحدث وجهًا لوجه :-
يجب تجنب قضاء معظم الوقت في تبادل الرسائل النصية دون التحدث سويا وجها لوجه، خصصا وقتا كافيا للخروج سويا أكثر من مرة خلال الأسبوع والتحدث في مختلف أمور الحياة.
-البحث عن الأنشطة المشتركة:-
وجود أنشطة مشتركة بينكما وممارستها معا، أو تجربة أشياء جديدة، سيعزز من اندماج كل منكما في حياة الآخر.
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