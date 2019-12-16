

سعر الدولار و الريال وأسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2019 سعر الدولار و الريال وأسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2019

سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2019 ، واسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الاشهر بمصر الأهلى و مصر ، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.



سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2019 في البنوك



سعر الدولار والعملات الأجنبية

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فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :سعر الدولار الأمريكيسجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 16.05 ، وبيع : 16.15سعر اليورو​بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الاثنين شراء : 17.84 وبيع : 17.96سعر الجنيه الاسترليني​أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 21.39 وبيع : 21.51سعر الفرنك السويسرى​وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.30 وبيع : 16.41سعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.67 وبيع : 14.76سعر الريال السعودى​أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.27 وبيع : 4.30سعر الدينار الكويتى​بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء : 52.90 بيع : 53.26سعر الدرهم الاماراتىوسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.36 ، وبيع : 4.39سعر اليوان الصينيوسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.29 وبيع : 2.31سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين في البنك الاهلى المصريسجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 16.05 ، وبيع : 16.15سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك الاهلى المصريسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.26 ، وبيع : 4.30سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين في بنك مصرسجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين 16-12-2019 شراء : 16.05 ، وبيع : 16.15سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصرسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.26 ، وبيع : 4.30