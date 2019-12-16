سعر الدولار و الريال وأسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2019

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الدولار و الريال وأسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2019

صورة الخبر: سعر الدولار و الريال وأسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2019
سعر الدولار و الريال وأسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2019

سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2019 ، واسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الاشهر بمصر الأهلى و مصر ، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2019 في البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية

فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 16.05 ، وبيع : 16.15

سعر اليورو​
بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الاثنين شراء : 17.84 وبيع : 17.96

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 21.39 وبيع : 21.51

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.30 وبيع : 16.41

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.67 وبيع : 14.76

سعر الريال السعودى​

أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.27 وبيع : 4.30

سعر الدينار الكويتى​

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء : 52.90 بيع : 53.26

سعر الدرهم الاماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.36 ، وبيع : 4.39

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.29 وبيع : 2.31

سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين في البنك الاهلى المصري

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 16.05 ، وبيع : 16.15

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك الاهلى المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.26 ، وبيع : 4.30

سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين في بنك مصر

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين 16-12-2019 شراء : 16.05 ، وبيع : 16.15

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.26 ، وبيع : 4.30

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الدولار و الريال وأسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2019

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51884

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager