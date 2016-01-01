مش هتصدق.. فوائد غير متوقعة لـ قشر الليمون



قشر الليمون قشر الليمون



قشر اللّيمون يحتوي على مستويات عالية من فيتامين ج الذي يرتبط بالعديد من المزايا والفوائد لصحة الإنسان، خاصة الفوائد الجمالية للبشرة، والوقاية من العديد من الأمراض حسب ما ذكر موقع " health line "



أكد الموقع أن قشر الليمون يحتوي على مادة الفلافونات التي تساعد على الوقاية من مرض السّكري، كما أنّه يقلّل من مستويات الدّهون الثّلاثيّة والكوليستول اللذين يسبّبان اضطرابات للجسم مثل السكّري والسّمنة وأمراض القلب، إضافةً إلى أنّه يُحسّن من حساسيّة الإنسولين.



كما أنه قد يقلّل قشر الليمون من مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال تقليل نسبة الكولسترول الضّار في الدم، يحتوي قشر اللّيمون على مستويات عالية من مضادّات الأكسدة التي تحمي الحمض النووي من التلف والتسبب في تشوهات الأجنة.

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ويعد أيضا غني بالعديد من الفيتامينات الهامة للبشرة التي تعمل على نضارتها وإشراقها.