

لإيقاظ الناس في منتصف الليل.. هاكرز يخترقون كاميرات الأمن المنزلي التابعة لأمازون لإيقاظ الناس في منتصف الليل.. هاكرز يخترقون كاميرات الأمن المنزلي التابعة لأمازون

أفاد عدد من التقارير الإخبارية بأن قراصنة الإنترنت، يتسللون إلى الكاميرات المخصصة للأمن المنزلي، والتي تمكنهم من التحدث مع الأطفال عبر الأجهزة، وحتى ترك عبارات عنصرية، بحسب ما ذكرته صحيفة "the guardian" البريطانية.



ووفقًا للتقرير، فإن الغرض المقصود من وظيفة التحدث الثنائية الاتجاه التي توفرها كاميرات المراقبة هو السماح للآباء بالتحقق من أطفالهم، ولكن المتسللين يستخدمونها لإيقاظ الناس في منتصف الليل، ومشاهدة الأطفال الآمنين.



وتكمن المخاوف في جهاز الأمن المنزلي "Ring" المملوك لشركة أمازون Amazon، وقد رفضت الشركة التقارير المتعلقة باختراق المتسللين للنظام واستخدامه للتفاعل مع الأطفال والأسر، وقالت: "إن الأمر لا علاقة لها بالأمن السيبراني للشركة".

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وعلى الرغم من التحقيقات المبكرة حول كيفية استغلال الجهاز، والتحقيق الذي أجرته شركة Motherbroard، والذي كشفت عن المنتديات على الإنترنت حيث ناقش المتسللون كيفية اقتحام حسابات Ring المتصلة بالكاميرات، وقال متحدث باسم رينج لصحيفة الجارديان البريطانية: "ليس لدينا دليل على اقتحام غير مصرح به أو اختراق أنظمة أو شبكة رينج".وفي البيان الذي أدلى به للصحيفة البريطانية، قال متحدث باسم رينج: "إن ثقة العملاء مهمة لشركة رينج، وإننا نأخذ أمن أجهزتنا على محمل الجد"، وأضاف: "أنه يجب على العملاء أن يكونوا أكثر حذرًا بشأن معلوماتهم الشخصية".وكان السناتور "إد ماركي" من ولاية ماساتشوستس قد انتقد في شهر نوفمبر الماضي شركة "رينج" لكونها "بابًا مفتوحًا لانتهاكات الخصوصية والحرية المدنية"، واتهمت أمازون بتحفيز قوات الشرطة على استخدام منتجات رينج، من خلال التبرع بـ 15 كاميرا لقسم شرطة في ليكلاند بولاية فلوريدا، وأقامت رينج شراكة مع 405 من قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد.