بدون مضادات.. 4 طرق خارقة تخلصك من البلغم



طرق تخلصك من البلغم طرق تخلصك من البلغم



مع التقلبات الجوية يصعب على الكثير من السعال المصحوب بمخاط وبلغم قبل أن يستقر في الجهاز التنفسي.

إليك 4 طرق بسيطة للتخلص من المخاط والبلغم بشكل طبيعي يقدمها موقع " powerofpositivity "



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1. خل التفاح



تساعد ملعقتان كبيرتان على مدار اليوم في منع إنتاج البلغم الزائد وتعزيز توازن صحي في درجة الحموضة.

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2. شاي الزنجبيلالزنجبيل هو مضاد للأكسدة طبيعي و للبكتيريا فهو مزيل احتقان ممتاز و يساعد على تهدئة صدرك وحلقك3. العسل والليمونيعتبر كل من العسل والليمون رائعين في مكافحة المخاط والبلغم . يمتلئ الليمون بفيتامين C ، مما يعزز الجهاز المناعي.كذلك العسل مفضل لمن يعانون من البرد لأنه يضيف نكهات إلى كل مشروب و يحتوي العسل أيضًا على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ، وكلاهما ممتاز عند مقاومة الاحتقان.4. الكركمالكركم يحتوى على عناصر مضادة للالتهابات والسرطان كما يحتوى الكركم على مركبات الكركمين الأكثر فاعلية والتى تعمل كمضاد للبكتيريا.