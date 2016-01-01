مفاجأة.. 5 نصائح بسيطة لخسارة الوزن بأمان



خسارة الوزن بأمان خسارة الوزن بأمان



تحتاج العديد من السيدات إلى الحصول على جسم مثالي دون زيادة في الوزن، لحسن الحظ الأمر لا يعد مستحيلًا، حيث نشر موقع " health line " عدة نصائح رائعة لخسارة الوزن لتشمل :



- ممارسة التمارين الرياضية عند الاستيقاظ من النوم فى الصباح ولمدة 20 دقيقة للشعور بالنشاط وحرق الدهون بالجسم.



- تناول الوجبات الصحية الخفيفة التى تساعد على الشعور بالشبع مثل كمية صغيرة من المكسرات والفواكه والزبادى والخضراوات.

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- ينصح عند الشعور بالجوع، تناول التفاح الذى يحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.- الحرص على تناول كميات كبيرة من المياه والمشروبات الطبيعية غير المحلاة بالسكر، وتناول الفاكهة الغنية بالماء مثل البطيخ والبرتقال، والذى يساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.- ينصح بالتركيز فى الطعام وتناوله ببطء للشعور بالشبع، مع زيادة تناول البروتين من جبن وبيض ودجاج وسمك، والذى يساعد على الشعور بالشبع.