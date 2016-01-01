مفاجأة.. 5 نصائح بسيطة لخسارة الوزن بأمان

تحتاج العديد من السيدات إلى الحصول على جسم مثالي دون زيادة في الوزن، لحسن الحظ الأمر لا يعد مستحيلًا، حيث نشر موقع " health line " عدة نصائح رائعة لخسارة الوزن لتشمل :
- ممارسة التمارين الرياضية عند الاستيقاظ من النوم فى الصباح ولمدة 20 دقيقة للشعور بالنشاط وحرق الدهون بالجسم.
- تناول الوجبات الصحية الخفيفة التى تساعد على الشعور بالشبع مثل كمية صغيرة من المكسرات والفواكه والزبادى والخضراوات.
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