مفاجأة.. 5 نصائح بسيطة لخسارة الوزن بأمان

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خسارة الوزن بأمان


تحتاج العديد من السيدات إلى الحصول على جسم مثالي دون زيادة في الوزن، لحسن الحظ الأمر لا يعد مستحيلًا، حيث نشر موقع " health line " عدة نصائح رائعة لخسارة الوزن لتشمل :

- ممارسة التمارين الرياضية عند الاستيقاظ من النوم فى الصباح ولمدة 20 دقيقة للشعور بالنشاط وحرق الدهون بالجسم.

- تناول الوجبات الصحية الخفيفة التى تساعد على الشعور بالشبع مثل كمية صغيرة من المكسرات والفواكه والزبادى والخضراوات.

- ينصح عند الشعور بالجوع، تناول التفاح الذى يحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

- الحرص على تناول كميات كبيرة من المياه والمشروبات الطبيعية غير المحلاة بالسكر، وتناول الفاكهة الغنية بالماء مثل البطيخ والبرتقال، والذى يساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.

- ينصح بالتركيز فى الطعام وتناوله ببطء للشعور بالشبع، مع زيادة تناول البروتين من جبن وبيض ودجاج وسمك، والذى يساعد على الشعور بالشبع.

المصدر: موقع " health line "

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