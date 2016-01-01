هنفطر إيه.. بيض وفول بطريقة غير تقليدية

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بيض بالخضراوات


تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.

نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.

طريقة عمل بيض بالخضراوات لـلشيف أميرة شنب
مقادير البيض بالخضراوات
1 كوب بيض
2 ملعقة كبيرة بيكينج باودر
ملح وفلفل
1 كوب بطاطس حلقات مسلوقة
1 كوب بصل احمر
1 ملعقة صغيرة سكر
زبدة

طريقة عمل بيض بالبطاطس والبصل
* قومى بخفق البيض والملح والفلفل والبيكينج باودر
* شوحى البصل مع السكر والزبدة ثم ضيفى عليه البطاطس
* ضعى عليه البيض و الزبدة و يقلب ثم يدخل الفرن لمدة 10 دقائق ثم يقدم

فول إسكندرانى للشيف الشربينى
مكونات الفول الإسكندرانى:
- فول
- حمص
- فلفل حار
- زيت
- طماطم
- بصل
- طماطم مخلية
- كمون
- خل
- ملح وفلفل

طريقة تحضير الفول:
- شوحي الثوم والبصل في الزيت ثم أضيفي الفلفل الحار والطماطم المخلية واتركيها لتتسبك.
- ثم أضيفي الكمون وتبليه بالملح والفلفل ثم أضيفي الطماطم ثم ضيفي الفول والحمص.
- يقلب جيدًا ثم يقدم

المصدر: elbalad

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