تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.
نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.
طريقة عمل بيض بالخضراوات لـلشيف أميرة شنب
مقادير البيض بالخضراوات
1 كوب بيض
2 ملعقة كبيرة بيكينج باودر
ملح وفلفل
1 كوب بطاطس حلقات مسلوقة
1 كوب بصل احمر
1 ملعقة صغيرة سكر
زبدة
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التعليقات على هنفطر إيه.. بيض وفول بطريقة غير تقليدية
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