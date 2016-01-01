للسيدات فقط.. ماذا يحدث إذا تناولت قشر الموز

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قشر الموز


غالبًا ما يتم التخلص من قشرة ثمرة الموز بعد تناولها، ولكن الأمر الذي تجهله النساء أن فوائد القشرة تضاهي فوائد ثمرة الموز بذاتها، إذ بين العلماء أن قشور الموز لها دور تجميلي عظيم، إذ تعمل القشور على تبييض البشرة بعد طحنها ووضعها على الوجه، وتساعد على تقشير البشرة، وإزالة آثار حب الشباب، فضلا عن كونها أداة لتطويل شعر الرأس وزيادة كثافته.

كما أشارت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية إلى أن قشر الموز يحتوي على معدن الماغنيسيوم بمعدلات مرتفعة، ما يساعد على تخفيف توتر الأوعية الدموية.

في حين يستفاد من قشرة الموز في تخفيف الصداع النصفي عند وضع قشر الموز الناضج على الرأس لمدة خمس عشرة دقيقة، ومعالجة قرحة القدم والحروق والطفح الجلدي والحراري، كما يستعين أهالي جزر الباهاما بقشور الموز للتخلص من ضغط الدم المرتفع عن طريق غلي قشور الموز وشرب مائه.

ومن جانب آخر أوضحت دراسة برازيلية نشرت في مجلة الجمعية الكيميائية الأميركية أن قشرة الموز المقطعة تفيد في تنقية المياه والتخلص من المعادن السامة التي يحتمل أن تتواجد فيها، إذ إنها ستساعد على التخلص من كافة السميات التي تحتويها مثل الرصاص والنحاس.

المصدر: صحيفة (ديلي ميل) البريطانية

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