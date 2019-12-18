

بطريقة كنتاكي.. عمل الدجاج المقرمش الاستربس بطريقة كنتاكي.. عمل الدجاج المقرمش الاستربس

تعتبر الفراخ هي أكثر اللحوم التي يقبل عليها الكثير ولذلك يمكن أن تتعرفي علي طريقة عمل الدجاج المقرمش " الاستربس " بطريقة كنتاكي



المقادير

فرخة مقطعة قطع صغيرة او نصف كيلو صدور فراخ

كوب دقيق

كوب لبن

كوب زبادي

نعلقة صغيرة من كل التوابل الاتية زنحبيل

فلفل اسمر

ثوم وبصل بودرة

بهارات فراخ

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة نشا



طريقة التحضير

نضيف كل المقادير علي بعضها ونقلبها كويس في الدجاج المقطع ونتركها كم ساعة في الثلاجة ثم نضعها في دقيق ونقلبها ونحمرها في زيت غزير

لعمل صلصلة الجبن

ملعقة كبيرة دقيق نشوحها في م ك زبدة ونضيف لها كوب لبن ونقلب جيدا ثم نضيف ربع كيلو جبنه شيدر مبشورة ونقلب كويس ونحصل علي احلي صوص جبنة عشان الفراخ المقرمشة صوص ساندوتش الفراخ

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