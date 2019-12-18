

وجبة فاسدة تنهي حياة طفلة بسوهاج| تفاصيل وجبة فاسدة تنهي حياة طفلة بسوهاج| تفاصيل

استقبل مستشفي طما المركزي بسوهاج، أمس طفلة تقيم محافظة أسيوط، مصابة بحالة تسمم وتوفيت عقب وصولها المستشفى وبسؤال والده افاد بانها توفيت إثر تناولها وجبة "اندومي" بالمنزل ولم يتهم أحدا بالتسبب في الواقعة.



وقال بيان صادر عن مديرية أمن سوهاج اليوم،ان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارا من مركز شرطة طما يفيد ورود اشارة من مستشفي طما بوصول "كاترين.ا.ح.ج" 15 عاما لا تعمل وتقيم بناحية دائرة مركز صدفا أسيوط مصابة باضطراب في الوعي وهبوط بضغط الدم وتوفيت عقب وصولها "إدعاء تناول طعام فاسد".



وبالفحص وسؤال والدها "أكرم.ح.ج" 50 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر شعور المذكورة بحالة إعياء عقب تناولها وجبة طعام " أندومي" بالمنزل مما أدي لحدوث إصابتها ووفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

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تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.