

الأرصاد: طقس اليوم أكثر استقرارا.. والأجواء الشتوية بدأت بالظهور.. الأرصاد: طقس اليوم أكثر استقرارا.. والأجواء الشتوية بدأت بالظهور..

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الارصاد الجوية، أن اليوم مستقر منذ الساعات الاولى من الصباح، مشيرا إلى أنه أكثر استقرارا من طقس امس.



وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن السحب أمس كانت كثيفة مما أدت إلى سقوط الأمطار، مؤكدا بعدم وجود فرص لسقوط الأمطار اليوم بالقاهرة، حيث أن درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية.



وأشار مدير مركز التحاليل بهيئة الارصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة اليوم ترتفع حوالى ثلاث درجات عن أمس وتعود إلى 20 درجة مئوية تقريبا على القاهرة، لافتا إلى أن هناك هدوء بالرياح والطقس معتدل خلال ساعات النهار، ولكنه دافئ على جنوب الصعيد وبارد بالساعات المتأخرة بالليل على كافة أنحاء الجمهورية.

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وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الارصاد الجوية، أن درجات الحرارة ترتفع اليوم على العظمة والصغرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل الصغرى 12 أو 13 درجة والعظمى 20 أو 21 درجة، ناصحا المواطنين بإرتداء الملابس الشتوية أثناء الخروج من المنزل، موضحا أنه منذ اليوم بدأت الأجواء الشتوية بالظهور.