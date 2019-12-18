أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الارصاد الجوية، أن اليوم مستقر منذ الساعات الاولى من الصباح، مشيرا إلى أنه أكثر استقرارا من طقس امس.
وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن السحب أمس كانت كثيفة مما أدت إلى سقوط الأمطار، مؤكدا بعدم وجود فرص لسقوط الأمطار اليوم بالقاهرة، حيث أن درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية.
وأشار مدير مركز التحاليل بهيئة الارصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة اليوم ترتفع حوالى ثلاث درجات عن أمس وتعود إلى 20 درجة مئوية تقريبا على القاهرة، لافتا إلى أن هناك هدوء بالرياح والطقس معتدل خلال ساعات النهار، ولكنه دافئ على جنوب الصعيد وبارد بالساعات المتأخرة بالليل على كافة أنحاء الجمهورية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الأرصاد: طقس اليوم أكثر استقرارا.. والأجواء الشتوية بدأت بالظهور..
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق