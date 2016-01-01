استشارى يحذر.. الطقس البارد يهدد حياة مرضى القلب



مرضى القلب مرضى القلب

قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل: إنه يجب على مرضى القلب توخى الحذر وعدم التعرض بشكل مباشر إلى موجات البرد التى تشهدها البلاد حتى لا تتأثر صحتهم بالسلب.



وأضاف النادي أنه يجب على مرضى القلب اانتباه من الطقس البارد، ﻷنه قد يعرض البعض إلى اﻹصابة بأزمة قلبية، وذلك نتيجة تقلص الشرايين مع برودة الجو.



وأوضح أن الطقس البارد يؤدى أيضا إلى ضعف الدورة الدموية الطرفية وضعف مناعة الجسم مما يجعله عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض.

قد يعجبك أيضا...

كما أشار استشارى الطب البديل إلى أن هناك بعض العلامات التي تظهر على مريض القلب وتدل على حدوث مشكلة صحية، وهى الشعور بـ اﻷلم في الصدر عند التعرض لبرودة الجو، وارتفاع في درجة الحرارة، وعدم انتظام ضربات القلب.