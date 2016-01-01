انتظام الدراسة بمدارس الإسكندرية رغم الأمطار الغزيرة



انتظام الدراسة بمدارس الإسكندرية انتظام الدراسة بمدارس الإسكندرية



أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، انتظام العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة على مستوى الإدارات التعليمية الثماني ، وأن الدراسة مستمرة ومنتظمة بجميع مدارس المحافظة، وذلك عقب حالة الطقس السيئة وموجة الأمطار الغزيرة التي تمر بها المحافظة.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية برئاسته للتواصل مع 8 غرف عمليات منتشرة بمختلف الإدارات التعليمية لرصد أي تضرر ينشأ بسبب الأمطار وسوء الطقس، على أن يكون هناك تواصل فوري مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الصرف الصحي لتصريف أي تراكمات للمياه في أحواش وأفنية المدارس.



وشدد على مديري عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية بضرورة متابعة المدارس والمنشآت التعليمية لحظة بلحظة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة حيال تراكم المياه داخل وخارج المؤسسات والمنشآت التعليمية.

