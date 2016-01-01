"التعليم" تحسم موقف توزيع التابلت على طلاب 2 ثانوي الراسبين من العام الماضي

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حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موقف صرف أجهزة تابلت للطلاب الراسبين بالصف الثاني الثانوي من العام الدراسي الماضي 2018/2019 ، والذين يعيدون السنة هذا العام 2019/2020.



وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، أكدت خلاله أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أصدر توجيهات بضرورة صرف أجهزة التابلت للطلاب الراسبين بالصف الثاني الثانوي من العام الدراسي 2018/2019 والمقيدين بالصف الثاني الثانوي هذا العام 2019/2020.



وشددت الوزارة على المديريات ضرورة اتخاذ اللازم نحو صرف الاجهزة للطلاب المذكورين بعاليه من الاجهزة المتوفرة بمخازن المديرية.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة وجود عجز في اجهزة التابلت ، سيتم الصرف من مخازن وزارة التربية والتعليم الموجودة بالديوان العام ، مع الالتزام بالتعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم 14 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2018 .وكانت قد أصدرت مدرسة الانطلاق الثانوية بنات التابعة لإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الاسكندرية ، تعليمات هامة لطلاب الصف الثاني الثانوي استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول الالكترونية على التابلت.وتم التشديد على طلاب الصف الثاني الثانوي على أن الامتحان سيكون بالنسبة لهم إلكترونيا ولن يسمح بعمل امتحان ورقي .وتم التأكيد على ضرورة تجهيز التابلت لاستقبال الامتحان الالكتروني عليه وذلك عن طريق الخطوات التالية : إزالة أي باسوورد على التابلت ، وادخال التابلت على شبكة الواي فاي سواء بالبيت أو المدرسة .وشددت المدرسة على الطلاب أيضاَ ضرورة تحديث برامج التابلت ، مع التأكيد على أن ذلك يتم تلقائيًا بمجرد دخول التابلت على الواي فاي لتحميل البرامج اللازمة لتشغيل الامتحان.وشملت التعليمات : ضرورة إزالة أي ألعاب على التابلت .إقرأ أيضا :لطلاب 2 ثانوي | تعليمات لضبط أجهزة التابلت لاستقبال الامتحان الالكترونيالتعليم: امتحانات التابلت «الاوبن بوك» لن تطبق على المصريين في الخارججدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2019.وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.