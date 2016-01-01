4500 قطعة ملابس بأسعار رمزية لطلاب جامعة طنطا



جامعة طنطا جامعة طنطا



افتتح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، المعرض السنوي الخيري لملابس الطلاب بكلية العلوم، بحضور الدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد الكلية ووكلائها .



وأكد نواب رئيس الجامعة، أن المعرض يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لجامعة طنطا بدعم ورعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة بالتعاون مع نادي إينرويل ، بهدف دعم الطلاب غير القادرين وتشجيع التكافل الاجتماعي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.



وضم المعرض 4500 قطعة ملابس مختلفة الأنواع والتي تباع بأسعار رمزية لطلاب جامعة طنطا ، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتي يوم الثلاثاء القادم.

