4500 قطعة ملابس بأسعار رمزية لطلاب جامعة طنطا

افتتح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، المعرض السنوي الخيري لملابس الطلاب بكلية العلوم، بحضور الدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد الكلية ووكلائها .
وأكد نواب رئيس الجامعة، أن المعرض يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لجامعة طنطا بدعم ورعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة بالتعاون مع نادي إينرويل ، بهدف دعم الطلاب غير القادرين وتشجيع التكافل الاجتماعي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.
وضم المعرض 4500 قطعة ملابس مختلفة الأنواع والتي تباع بأسعار رمزية لطلاب جامعة طنطا ، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتي يوم الثلاثاء القادم.
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