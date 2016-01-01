أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر قادرة على التدخل مباشرة في ليبيا لحماية الأمن القومي ولكننا نحترم علاقة الأخوة مع الشعب الليبي.
وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "ولأن الأوضاع في ليبيا تمس أمننا القومي كان من الأولى أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا ولدينا القدرة، ولكننا نحترم ظروف ليبيا ورغبتنا في الحفاظ على علاقة الأخوة مع الشعب الليبي".
واستطرد الرئيس: "ورغم ذلك رفضنا لأن الشعب الليبي لن ينسي لنا التدخل في أمنه".
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التعليقات على السيسي: قادرون على التدخل المباشر في ليبيا.. لكننا نحترم أشقاءنا | فيديو
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