توفي، الأحد، مصمم الرقصات الاستعراضية المصري حسن عفيفي، الذي لمع نجمه في فرقة رضا للفنون الشعبية، وتألق في تصميم فوازير رمضان على شاشة التلفزيون المصري لسنوات عديدة.
وذكر موقع "اليوم السابع"، أن حسن عفيفي صارع المرض لمدة شهرين في مستشفى خاص في مصر، دون ذكر المزيد من التفاصيل عن طبيعة المرض.
وبدأ عفيفي مشواره في مجال الفن، راقصا مع فرقة رضا ومحمود رضا، ثم دخل مجال التمثيل وشارك في عدد من الأفلام مثل "غرام في الكرنك"، و"أجازة نصف السنة"، و"فتاة الاستعراض".
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التعليقات على وفاة "ملك الفوازير" المصري حسن عفيفي
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