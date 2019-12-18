يحارب السرطان ويحمي القلب.. فوائد شرب «الشاي الأحمر» يوميا

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يحارب السرطان ويحمي القلب.. فوائد شرب «الشاي الأحمر» يوميا

يحتفل العالم اليوم 15 ديسمبر، باليوم العالمي للشاي، حيث تحتفل به الدول المنتجة للشاي منذ عام 2005 مثل بنجلاديش، سريلانكا، نيبال، فيتنام، إندونيسيا، كينيا، ملاوي، ماليزيا، أوغندا، الهند وتنزانيا.

لذلك سوف نسلط الضوء على أهمية شرب الشاي الأحمر يوميا في الصباح و لكن يشترط عدم وضع سكر عليه حتى تستفيد بكامل فوائده.

- الشاي غير المحلى غني بمضادات الأكسدة، التي تمنع الأمراض المزمنة وتساعد على إصلاح الخلايا في الجسم.
- يخفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان
- يعزز صحة القلب وتقليل من أمراض الشرايين التاجية.

ويهدف هذا الاحتفال إلى جذب انتباه الحكومات والأفراد إلى التأثير العالمي لتجارة الشاي على العمال والمزارعين، وتم ربطه بالمطالبات بتقديم الدعم لسعره والتجارة العادلة.

المصدر: اخبار اليوم

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