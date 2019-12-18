يحتفل العالم اليوم 15 ديسمبر، باليوم العالمي للشاي، حيث تحتفل به الدول المنتجة للشاي منذ عام 2005 مثل بنجلاديش، سريلانكا، نيبال، فيتنام، إندونيسيا، كينيا، ملاوي، ماليزيا، أوغندا، الهند وتنزانيا.
لذلك سوف نسلط الضوء على أهمية شرب الشاي الأحمر يوميا في الصباح و لكن يشترط عدم وضع سكر عليه حتى تستفيد بكامل فوائده.
- الشاي غير المحلى غني بمضادات الأكسدة، التي تمنع الأمراض المزمنة وتساعد على إصلاح الخلايا في الجسم.
- يخفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان
- يعزز صحة القلب وتقليل من أمراض الشرايين التاجية.
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التعليقات على يحارب السرطان ويحمي القلب.. فوائد شرب «الشاي الأحمر» يوميا
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