تراجع العائد على أذون الخزانة اليوم

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تراجع العائد على أذون الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة، اليوم الأحد، والتي شهدت تراجعًا ملحوظًا، وقد سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يومًا، 15.51%، وأقل عائد 15.25%، ومتوسط العائد 15.48%.

وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يومًا 15.20%، وأقل عائد 15%، ومتوسط العائد 15.19%.

وقد طرح، اليوم الأحد، البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.2 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.7 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وقد شهد العائد على أذون وسندات الخزانة، خلال الفترة الأخيرة، تراجعا ملحوظا بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، مما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضا.

المصدر: الدستور

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