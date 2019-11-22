

عيار 21 بـ 664 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019 عيار 21 بـ 664 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد 15-12-2019، على أسعار أمس السبت، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 664 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص، ويقد "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.



سعر جرام الذهب عيار 21



وسجلت أسعار الذهب اليوم الاحد 15 ديسمبر 2019 عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 664 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 752 جنيهًا.

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سعر جرام الذهب عيار 18وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، نحو 569 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 443 جنيها.السعر العالمي للذهببينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 1475 دولارا للأوقية.سعر الجنيه الذهبأما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5312 جنيها.اسعار الذهب بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.