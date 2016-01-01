ضد القانون الدولي.. قبرص: نرفض اتفاق تركيا والسراج.. فيديو



اتفاق تركيا والسراج اتفاق تركيا والسراج



قال فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشؤون الإنسانية والقبارصة المغتربين، :" نحن ملتزمين بالوفاء بالتزاماتنا وفقا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي، ونحن نتفق ان السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تواجهنا تتمثل في احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وسيادة الدول وحماية استقلال الدول".



وأضاف فوتيس فوتيو خلال كلمته في جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم،:" لابد من احترام سيادة الدولة والقانون الدولي وندين توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج لأنها ضد القانون الدولي وتحظى تركيا بحق حصري للمنطقة الصناعية وهذا ضد القوانين البحرية والقانون الدولي".



وتابع فوتيس فوتيو:" أفضل نجاح يتمثل في العلاقة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان وقد تمكنا من تحقيق الكثير من خلال الشراكة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والطاقة ".

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واكمل فوتيس فوتيو:" وعلينا ان نتعاون من الناحية الإقليمية وتمكنا من جمع الأشخاص الذين يعيشون في الإسكندرية من قبرص واليونان لتوحيد الآراء وإحياء الجذور".