الرئيس السيسي: «الجيش المصري لا يفرق بين مسلم ومسيحي.. ونجونا من المصير الصعب».. فيديو



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ما يحدث في لبنان هو تداعيات نتيجة موقف حدث، ولو الأمر تطور في لبنان لأكثر من ذلك ستكون الأزمة غير مقتصرة على سوريا وستكون هناك مشكلة كبرى في لبنان".



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، قائلا:" استعادة الدولة الوطنية لمكانتها مرة أخرى أمر ضروري، وعلينا استعادة الدول التي فقدت سيادتها الوطنية ".



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي:" الجيوش الوطنية هي المسئولة عن الاستقرار والأمن داخل بلادها".

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وأكمل الرئيس السيسي:" الجيش الوطني ليس له أهواء وغير متحزب، والدولة الوحيدة التي نجت من المصير الصعب هي مصر لأن جيشها لا يفرق بين مسلم ومسيحي ولا تفرقة بين أحد وآخر".