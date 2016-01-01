الرئيس السيسي: «الجيش المصري لا يفرق بين مسلم ومسيحي.. ونجونا من المصير الصعب».. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ما يحدث في لبنان هو تداعيات نتيجة موقف حدث، ولو الأمر تطور في لبنان لأكثر من ذلك ستكون الأزمة غير مقتصرة على سوريا وستكون هناك مشكلة كبرى في لبنان".
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، قائلا:" استعادة الدولة الوطنية لمكانتها مرة أخرى أمر ضروري، وعلينا استعادة الدول التي فقدت سيادتها الوطنية ".
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي:" الجيوش الوطنية هي المسئولة عن الاستقرار والأمن داخل بلادها".
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