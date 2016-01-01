أفضل دعاء لـ المتوفي .. تعرف على صيغته وهيئته



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية



تلقى الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا من سائل يقول فيه "ما أفضل دعاء للمتوفي"



أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار منها " اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.



• اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.. اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

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• اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.• اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.• اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.