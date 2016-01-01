

كيف تحافظ على صلاتك؟ كيف تحافظ على صلاتك؟



ورد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " كيف أحافظ على الصلاة".



أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الصلوات الخمس المفروضة يجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يؤديها، وكذلك المرأة بشرط ان تكون خالية من الحيض والنفاس أى ما يمنعها من الصلاة.



وأضاف أن الصلاة ركن الإسلام وهى الصلة بين العبد وربه، فيجب على كل مكلف أن يحافظ على كل الصلوات فضلًا عن أن كل صلاة لها وقت معلوم.

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وتابع ندعو الله تعالى أن يهدي قلبك ويحبب إليك الصلاة والإيمان ويزينه فى قلبكِ ويكره اليكِ الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلكِ من الصالحين والصادقين.ونصح أن عند سماع للأذان أن تجاهد نفسها وتقوم وتتوضأ لتصلي حتى تلتزمي فى الصلاة فالمسألة بها مجاهدة للنفس، فمجاهدة النفس ليس بأمر سهل ولكنه سيكون سهل بعد الاعتياد على ذلك لكن فى البداية يكون بها نوع من المشقة.كيفية المحافظة على الصلاة وعدم تركهاقال الشيخ عبد الله العجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه صلوات فائتة فيجب عليه أن يقضيها لأنها تعتبر دينا فى رقبته إلى أن يقضيها.وأضاف العجمى، فى إجابته على سؤال «صلاتى متقطعة فكيف أحافظ على الصلاة وكيف أصلى ما فاتنى ؟»، قائلًا "ننصحه بأن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق فقال موسى عليه السلام للخضر (عظنى قال يا موسى يا بن عمران يسر الله لك طاعتك)، فليست المسألة مهارة ولا شطارة إنما هى توفيقًا من الله عز وجل.وأشار إلى أن من كان غير منتظم فى الصلاة أن يصاحب من ينهض حاله فالرفقة الصالحة تؤثر فقد يستحى من هذا ويخجل من هذا ثم يوفقه الله الى الثبات فى الصلاة وبعد ذلك يعلم أن الصلاة فرض لا تسقط بحال من الأحوال وعليه أن يتذكر أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة.وبيًن أن ما فاته من صلوات فعليه قضائها وجوبًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك).