تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 49667 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب عمرو واكد بالتحريض ضد الدولة المصرية والاستقواء بالخارج وتعمد نشر اخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية محظورة لتحقيق أغراضها الإجرامية وهى جماعة الإخوان.
وتضمن البلاغ، أن عمرو واكد الممثل الهارب يقود خلية إرهابية مع بعض الجهات المعادية لمصر للتحريض ضد الدولة المصرية فى المحافل الدولية، وهذه الجهات تنظم له مؤتمرات صحفية يهاجم فيها مصر ومؤسساتها وقياداتها ويطالب المجتمع الدولى بالتدخل فى الشأن الداخلى المصري، مضيفا أن واكد يتلقى تمويلات بمبالغ ضخمة تصل لملايين الدولارات ويعتبر أداة منفذة فى أيدى تلك الجهات وعلى رأسها المخابرات التركية والقطرية والتنظيم الدولى للإخوان.
وأشار إلى أن الهارب عمرو واكد يحرض ضد مصر خلال المؤتمرات التى يحضرها وينقل صورة مغلوطة عنها ويوجه الاتهامات الكاذبة لمؤسسات الدولة بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفتنة فى المجتمع المصري ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى تحريضه على التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى المصري .
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التعليقات على طلب إدراجه على النشرة الحمراء.. بلاغ يتهم عمرو واكد بالتحريض ضد مصر وقيادة خلية إرهابية
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