كشف عبد المنعم حسين "شطة" عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن موعد توقف شبكة بي إن سبورت القطرية، عن بث المباريات الأفريقية.
وكانت غرفة التجارة الدولية قضت أمس، السبت، بتأييد قرار الكاف بفسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية، الحاصلة على نقل البطولات الأفريقية بشكل حصري، وذلك لخرقها قواعد المنافسة والاحتكار المعمول في مصر بلد المقر.
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التعليقات على بعد فسخ التعاقد مع لاجاردير.. شطة يكشف موعد توقف bein sport عن بث البطولات الأفريقية
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