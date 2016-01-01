موعد مباراة ليفربول ومونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

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يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة قوية بين فريق ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.



موعد مباراة ليفربول ومونتيري والقنوات الناقلة:



وتقام مباراة ليفربول ومونتيري، يوم الأربعاء المقبل، في تمام السابعة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

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ليفربول ضد مونتيري:يسعى ليفربول حامل لقب دروي أبطال أوروبا الموسم الماضي، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز على مونتيري، لقطع خطوة كبيرة نحو التتويج ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.على الجانب الآخر يطمح مونتيري، في مواصلة نتائجه المميزة بطرد ليفربول من البطولة، بعد فوزه على السد القطري، أمس، السبت، في الدور ربع النهائي.قائمة ليفربول المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية:أليسون - فان دايك - فينالدوم- ميلنر - كيتا - روبرتو فيرمينو- ساديو ماني - محمد صلاح- جو جوميز- أدريان - جوردان هندرسون - تشامبرلين- لالانا- لونيرجان- شيردان شاكيري - بروستر، أندي روبرتسون- أوريجي، جونز- ترينت أرنولد، - ويليامز.ويحق لفريق ليفربول استبدال اللاعبيين الذين يعانون من مرض أول إصابة، قبل 24 ساعة من مواجهة مونتيري.