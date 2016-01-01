وجه الدكتور محمد مجدي استشاري الاطفال وحديثي الولادة، مجموعة نصائح للأمهات الجدد لكييفية التعامل مع الأطفال في مرحلة التسنين خاصة أنها تعد من اصعب المراحل التى تواجه كل ام .
علاج الزكام عند الاطفال وطرق الوقاية منهعلاج الزكام عند الاطفال وطرق الوقاية منه٧ مفاهيم خاطئة في تربية الأطفال .. أبرزها شرب الماء ورضعة الأعشاب٧ مفاهيم خاطئة في تربية الأطفال .. أبرزها شرب الماء ورضعة الأعشاب
واضاف استشاري طب الأطفال أن افضل الطرق لتخفيف الام اللثة تشمل :
1- إعطاء خافض حراره امن للطفل مثل الباراسيتامول
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التعليقات على 4 طرق لتخفيف آلام اللثة عند تسنين الأطفال لكل أم جديدة
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