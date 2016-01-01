4 طرق لتخفيف آلام اللثة عند تسنين الأطفال لكل أم جديدة



طرق لتخفيف آلام اللثة عند تسنين الأطفال طرق لتخفيف آلام اللثة عند تسنين الأطفال



وجه الدكتور محمد مجدي استشاري الاطفال وحديثي الولادة، مجموعة نصائح للأمهات الجدد لكييفية التعامل مع الأطفال في مرحلة التسنين خاصة أنها تعد من اصعب المراحل التى تواجه كل ام .

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واضاف استشاري طب الأطفال أن افضل الطرق لتخفيف الام اللثة تشمل :



1- إعطاء خافض حراره امن للطفل مثل الباراسيتامول

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2 – استخدام العضاضة مع ضرورة غسلها جيدا3- إذا بدأ الطفل مرحلة الطعام عليه تناول شرائح الخيار أو الجزر أو التفاح أو الكمثرى4 -لا يجب وضع الجل المخدر على اللثة ، لأنه يسبب تشنجات واضطرابات في القلب.وأضاف أنه لا توجد فترة محددة لمرحلة التسنين لأنه قد تستغرق أياما قليلة وقد تمتد لشهر لذا يجب علي كل أم أن تتحلي بالصبراعراض نقص الكالسيوم وطرق مواجهتهوأشار إلي أنه عادة تكون آلام الأسنان مرتبطة بالأسنان الأولى القواطع ، ويهدأ بعدها الألم بشكل ملحوظ ومع نمو الطفل يصبح أكثرقدرة على تحمل آلام التسنين حتى في سن تسنين الأضراس.