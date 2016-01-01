هنتغدى إيه النهاردة؟.. مزاليكا مع مكرونة بصوص الطماطم.. وصوص المايونيز



مزاليكا مزاليكا



تعد وجبة الغذاء من أهم الوجبات التى تحرص بها جميع الأمهات على تقديم القيمة الغذائية بشكل كبير لأطفالها، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل المزاليكا مع المكرونة بصوص الطماطم وصوص المايونيز.



مكونات المزاليكا :

- 1 كيلو كبد وقلوب وكلاوي

- فلفل أخضر رومي

- فلفل حار

- بصل مفروم

- ثوم مفروم

- سمنة

- كمون ناعم

- ملح فلفل أسود

- نصف كيلو طماطم مبشورة



طريقة تحضير المزاليكا :

- يشوح البصل والفلفل الرومي والحار في السمنة على النار

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- تضاف القلوب والثوم والكلاوي والكبدة والطماطم والكمون ويقلب كل الخليط- يضاف الملح والفلفل الأسود- يقلب كل الخليط ويقدم عند تمام النضج .مكونات المكرونة بـصوص الطماطم :- 1 كيس مكرونة سباجيتى مسلوقة- نصف كيلو طماطم- 1 ثمرة فلفل أحمررومى- 1 ثمرة فلفل حار حسب الرغبة- 8 فص ثوم- زيت- ملح فلفل أسودطريقة تحضير مكرونة بصوص الطماطم والفلفل الرومي :-- في الماء، تسلق الطماطم والفلفل الرومى والثوم- يزال قشر الفلفل الرومي- يضرب خليط الطماطم والفلفل والثوم في الخلاط- يوضع الخليط مع القليل من الزيت والملح والفلفل الأسود ويترك ليتسبك- تضاف المكرونة المسلوقة ويقلب كل الخليط- تغرف المكرونة وتقدممكونات صوص المايونيز :- بيضة- 1 ملعقة صغيرة مستردة- زيت نباتي- ملح فلفل أسود-1 ملعقة كبيرة عصير ليمونطريقة تحضير صوص المايونيز :- تخلط المكونات بالمضرب الكهربي جيدا- تحفظ في برطمان جاف نظيف بالثلاجة