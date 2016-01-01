طرق بسيطة لتنظيف البشرة بشكل عميق في المنزل

هناك طرق عديدة لتنظيف البشرة بشكل عميق، قد يعتقد البعض أن الأمر يحتاج لمبالغ باهظة أو بزل كثير من الجهد، لكن لحسن الحظ كشف موقع " health line " عن عدة طرق بسيطة لتنظيف البشرة تنظيف عميق .
بالطبع يساعد التقشير والبخار على تحضير المسام للاستخراج الأوساخ، ولكن بشرتك ليست جاهزة بعد، يمكن أن يساعد تطبيق قناع في جعل عملية الاستخراج أكثر نجاحًا.
يعد استخدام قناع الطين أو الفحم القائم.من أشهر الطرق و من المعروف أن هذه المكونات تقوم بتنظيف المسام بعمق وإزالة الأوساخ الزائدة والزيوت.
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