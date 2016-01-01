يعتبر الرمان فاكهة شتوية لذيذة يفضلها كثير من الناس، كما أنه تم إثبات عدة فوائد صحية رائعة للرمان، حيث أثبتت أحدث الأبحاث قدرة الرمان على خفض نسبة الدهون الثلاثية ونسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يشير إلى فعاليته في الوقاية من انسداد الشرايين وعلاج أمراض الأوعية الدموية والقلب.
كما أكد موقع " health line " أنه يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من الإصابة بالسرطان، ويعتبر تناول عصير الرمان المركز إحدى الوصفات الشعبية للمصابين بداء السكر من النوع الثاني، ويسهم في زيادة التحكم في نسبة سكر الدم وبتخفيض الكوليسترول الخبيث أيضًا.
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التعليقات على أبرزها الوقاية من أمراض القلب .. تعرف على فوائد صحية رائعة لـ فاكهة شتوية شهيرة
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