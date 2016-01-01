أبرزها الوقاية من أمراض القلب .. تعرف على فوائد صحية رائعة لـ فاكهة شتوية شهيرة



الوقاية من أمراض القلب الوقاية من أمراض القلب



يعتبر الرمان فاكهة شتوية لذيذة يفضلها كثير من الناس، كما أنه تم إثبات عدة فوائد صحية رائعة للرمان، حيث أثبتت أحدث الأبحاث قدرة الرمان على خفض نسبة الدهون الثلاثية ونسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يشير إلى فعاليته في الوقاية من انسداد الشرايين وعلاج أمراض الأوعية الدموية والقلب.



كما أكد موقع " health line " أنه يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من الإصابة بالسرطان، ويعتبر تناول عصير الرمان المركز إحدى الوصفات الشعبية للمصابين بداء السكر من النوع الثاني، ويسهم في زيادة التحكم في نسبة سكر الدم وبتخفيض الكوليسترول الخبيث أيضًا.



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استخدام Spirulina Capsules بشكل منتظم سيساعدك علي زياده القدره.Spirulina capsulesاحجز بيتك كامل التشطيب في البروچ بخطط سداد على ١٤ سنةAlburoujاحجز بيتك كامل التشطيب في البروچ بخطط سداد على ١٤ سنةAlburoujبالإضافة إلى أنه هناك تأثيرًا إيجابيًا للرمان المركز فى أداء هرمون الأنسولين، بما يزيد من كفاءته، وقد اكتشف العلماء أن الرمان غني في عناصره الغذائية، خاصة بالفيتامينات، وله خواص وقائية وعلاجية عظيمة، فهو مسكن للآلام ومخفض للحرارة.كما أنه يفيد في حالات العطش الشديد أثناء الطقس الحار وقابض لحالات الإسهال ولطرد الديدان المعوية، خاصة الدودة الشريطية، ومانع للنزيف، خاصة الناتج عن البواسير والأغشية المخاطية.