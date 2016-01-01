في موسمه .. تعرف على 10 فوائد صحية رائعة لتناول القلقاس



فوائد صحية رائعة لتناول القلقاس فوائد صحية رائعة لتناول القلقاس



يعتبر القلقاس من الخضراوات الشتوية الشهيرة، كما يمكن طهي القلقاس بأكثر من طريقة مما يجعل من السهل توافره في النظام الغذائي بشكل مستمر، كشف موقع " health line " عن فوائد صحية رائعة لتناول القلقاس، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات و العناصر الغذائية المهمة للجسم .



-الفوائد الصحية لتناول القلقاس :-



-تنشيط الدورة الدموية في الطقس البارد ..

- يمنع انتشار خلايا السرطان .

- يقي من الاصابة بامراض القولون .

- يحتوي على نسب عالية من البروتين المفيد لجسم الإنسان .

- يساعد في وقاية الجسم من الأمراض .

- يعمل على سرعة طرد السموم من جسم الإنسان .

- يمنع من الاصابة بهشاشة العظام .

- يقلل من خطر الاصابة بامراض القلب .

- يمنع التقلصات المعوية .

- قاتل للبكتيريا والفطريات .

