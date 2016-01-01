بجنيه واحد .. طريقة سريعة لإزالة الدهون من خشب المطبخ



إزالة الدهون من خشب المطبخ إزالة الدهون من خشب المطبخ



يؤرق العديد من السيدات مشكلة تراكم الدهون على خشب المطبخ ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من الدهون بأقل تكلفة بجنيه واحد فقط ، يوضحها موقع wikihow.



الخل:

- يخلط مقدار من الخل الأبيض مع نفس المقدار من الماء الدافئ.



- تغمس قطعة قماش نظيفة في خليط الماء والخل ويمسح سطح المطبخ بها.

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- يشطف سطح المطبخ بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء فقط.ملحوظة:- يساعد التنظيف اليومي لسطح المطبخ على إزالة الدهون المتطايرة بعد الطهي وهو ما يمنع تراكمها وثباتها مع الأتربة وهو ما يصعب تنظيفه فيما بعد.- الخل الأبيض يفتت الدهون برفق كما أنه لا يفسد الخشب أو يقشط الطلاء.