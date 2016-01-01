بجنيه واحد .. طريقة سريعة لإزالة الدهون من خشب المطبخ

يؤرق العديد من السيدات مشكلة تراكم الدهون على خشب المطبخ ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من الدهون بأقل تكلفة بجنيه واحد فقط ، يوضحها موقع wikihow.
الخل:
- يخلط مقدار من الخل الأبيض مع نفس المقدار من الماء الدافئ.
- تغمس قطعة قماش نظيفة في خليط الماء والخل ويمسح سطح المطبخ بها.
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