بجنيه واحد .. طريقة سريعة لإزالة الدهون من خشب المطبخ

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إزالة الدهون من خشب المطبخ


يؤرق العديد من السيدات مشكلة تراكم الدهون على خشب المطبخ ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من الدهون بأقل تكلفة بجنيه واحد فقط ، يوضحها موقع wikihow.

الخل:
- يخلط مقدار من الخل الأبيض مع نفس المقدار من الماء الدافئ.

- تغمس قطعة قماش نظيفة في خليط الماء والخل ويمسح سطح المطبخ بها.

- يشطف سطح المطبخ بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء فقط.

ملحوظة:
- يساعد التنظيف اليومي لسطح المطبخ على إزالة الدهون المتطايرة بعد الطهي وهو ما يمنع تراكمها وثباتها مع الأتربة وهو ما يصعب تنظيفه فيما بعد.

- الخل الأبيض يفتت الدهون برفق كما أنه لا يفسد الخشب أو يقشط الطلاء.

المصدر: موقع wikihow

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